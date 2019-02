Viele Firmen und Ausbildungen an nur einem Tag kennenlernen? Das können Jugendliche und junge Erwachsene auf der Aus- und Weiterbildungsmesse „Karriere 2019“ der Eßlinger Zeitung, die bereits zum 11. Mal stattfindet. Am Samstag, 16. März, von 9 bis 16 Uhr bekommen sie im Neckar Forum in Esslingen Informationen aus erster Hand. Denn der Weg in einen Beruf ist mit vielen Fragen verknüpft: Soll es mit einer anderen Schule oder einem Studium weitergehen? Oder ist eine Ausbildung besser? Welcher Beruf passt überhaupt? Und gibt es in der Region auch die geeignete Ausbildungsstelle?

Infos aus erster Hand

Heute wird man von einer Vielzahl an Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten beinahe überflutet. Um in dieses Angebot Struktur zu bringen, stehen Personalverantwortliche und Mitarbeiter vieler Unternehmen und Einrichtungen während der Messe Rede und Antwort. So kann man sich über Ausbildungen informieren und erste Kontakte zu Unternehmen sowie Schulen knüpfen. Die Aussteller legen viel Wert darauf, sich und ihre Angebote anschaulich und informativ zu präsentieren. An vielen Messeständen kann man deshalb auch Azubis antreffen, die von ihren ganz persönlichen Erfahrungen berichten.

Ein Besuch der Messe lohnt sich also, egal ob man noch nicht sicher ist, welche Berufe einen interessieren oder ob man schon genaue Vorstellungen vom Berufswunsch hat. Vielleicht trifft man ja schon auf den zukünftigen Arbeitgeber.

Auch wer bereits mit beiden Beinen im Berufsleben steht, ist auf der Messe richtig, denn das Thema Weiterbildung nimmt einen weiteren Schwerpunkt ein. Viele renommierte Unternehmen aus zahlreichen Branchen, Bildungsträger und Verbände aus der Region stellen ihre Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten vor, die sich jungen Menschen auf dem Weg in den Beruf und während ihres Berufslebens bieten.

Bewerbungsmappe checken

Ein interessantes Vortragsprogramm ergänzt die Beratung an den Messeständen. Zusätzlich gibt es einen Bewerbungsmappencheck der Kreishandwerkerschaft bis 12 Uhr und 13 bis 14 Uhr – sowie die Stempelkartenaktion der IHK.

Veranstaltet wird die „Karriere 2019“ von der Eßlinger Zeitung in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Göppingen, der IHK Esslingen-Nürtingen, der Kreishandwerkerschaft, dem Landkreis Esslingen und Südwestmetall.

Veranstaltungsdatum : Samstag, 16.03.2019

: Samstag, 16.03.2019 Öffnungzeit : von 9 bis 16 Uhr

: von 9 bis 16 Uhr Veranstaltungsort : Neckar Forum, Esslingen

: Neckar Forum, Esslingen Eintritt : frei

: frei Umfangreiches Vortragsprogramm

