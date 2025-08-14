Zyklus im Profisport: „Menstruation wurde totgeschwiegen“ – VfB-Co-Trainerin über Periode

1 Theresa Panfil ist Co-Trainerin der Frauen des VfB Stuttgart. Foto: VfB Stuttgart

Die Periode kann für Leistungssportlerinnen eine Herausforderung sein. Die Co-Trainerin der VfB-Frauen spricht über ihre Erfahrungen und darüber, wie der Verein mit dem Thema umgeht.











Dribbeln mit Krämpfen im Unterleib, Tore schießen mit Rückenschmerzen, Kopfballduelle gewinnen mit Migräne: Mit der Periode Sport zu treiben, zum Beispiel Fußball zu spielen, ist für Frauen nicht immer leicht. Gerade für Leistungssportlerinnen, die möglichst immer in Top-Form sein müssen, kann die Periode eine Herausforderung sein.