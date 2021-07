1 In diesem Haus der Lebenshilfe starben zwölf Menschen. Foto: dpa/Thomas Frey

In einem Haus der Lebenshilfe im Ahrtal sind zwölf Menschen mit geistiger Behinderung gestorben. Das Wasser stieg so schnell, dass für sie jede Hilfe zu spät kam.

Sinzig/Dernau - Der Schock in Sinzig sitzt tief. Was in der Flutnacht in der Kleinstadt an der Ahr in Rheinland-Pfalz passierte, ist besonders dramatisch. In einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung kamen zwölf Menschen ums Leben. Wurden sie und ihre Betreuer zu spät gewarnt?