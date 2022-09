1 Die neue Währung am Arbeitsmarkt: Künftig sind mindestens zwölf Euro fällig. Foto: picture alliance/dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Der neue Mindestlohn tritt am 1. Oktober in Kraft – dann müssen pro Stunde wenigstens zwölf Euro gezahlt werden. Die Arbeitgeber prüfen weiterhin eine Verfassungsbeschwerde.















Bundesarbeitsminister Hubertus Heil besucht an diesem Freitagmorgen ein Pflanzencenter in Berlin – nicht um zu shoppen, sondern um mit Beschäftigten zu reden. Auch eine Bäckereifachverkäuferin und eine Friseurmeisterin werden da sein. Öffentlichkeitswirksam will der SPD-Minister sein wichtigstes Projekt feiern: die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde an diesem Samstag.