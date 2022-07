Zwischenfall in Stuttgart

1 Die Polizei sucht einen Pistolenschützen in Zuffenhausen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Aus einem Auto heraus wird in Stuttgart-Zuffenhausen auf eine Personengruppe geschossen. Es ist nicht der erste Vorfall in diesem Bereich.















Wilder Westen im Norden Stuttgarts: Aus einem Auto heraus ist in Zuffenhausen auf eine Personengruppe geschossen worden. Eine offene Rechnung in einem Bandenkrieg? Ein Warnschuss nach einem Streit? Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Fall gibt der Kripo Rätsel auf – auch weil es offenbar danach eine Verfolgungsjagd gegeben haben soll. Nach Informationen unserer Zeitung hat es in dieser Straße schon einmal einen Zwischenfall mit einer Schusswaffe gegeben.