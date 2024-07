Zwischenfall in Kirchheimer Flüssen: Ursache für das Fischsterben ist noch unklar

1 Immer wieder kommt es in Gewässern zum Fischsterben. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Etliche Fische sind in den Kirchheimer Gewässern Gießnau und Lindach verendet. Die Stadt sucht nach Ursachen. Fischereiexperte Edward-Errol Jaffke vermutet Verunreinigung.











Die Ursachen für das plötzliche Fischsterben an den beiden Kirchheimer Gewässern Lindach und Gießnau am 2. Juli sind noch ungeklärt. Die Stadtverwaltung Kirchheim bemüht sich derzeit darum, die Ursachen zu finden, hat aber noch keine neuen Erkenntnisse veröffentlicht. Bekannt ist bisher, dass die Fische in den beiden Gewässern vor allem am Dienstag vergangener Woche verendet sind.