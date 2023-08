1 Zwei Fahrgäste sind von Mitarbeitern des Rettungsdiensts untersucht worden. Foto: IMAGO/Klaus W. Schmidt

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die am Montagabend in Esslingen wohl Pfefferspray im hinteren Teil eines Busses der Linie 105 versprüht haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.















Link kopiert

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen Unbekannte, die am Montagabend wohl Pfefferspray im hinteren Teil eines Busses der Linie 105 in der Straße Am schönen Rain versprüht haben. Als dort Fahrgäste zustiegen, klagten manche über Atemwegsreizungen. Eine Zwölfjährige und eine 48 Jahre alte Frau wurden vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber wohl unverletzt. Ein Ersatzfahrzeug brachte die Fahrgäste an ihr Ziel.

Zeugenhinweise an die Polizei in Esslingen unter Telefon 07 11 / 3 99 0-0.