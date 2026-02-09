Zwischen Wendlingen und Nürtingen: Jugendliche „surfen“ auf S1 – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls zwischen Wendlingen und Nürtigen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Zwei junge Männer surfen am Samstag auf einer S-Bahn der Linie S1. Eine Zeugin meldet dies der Polizei. Diese sucht nun Zeugen.











Die Bundespolizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstag zwischen Wendlingen und Nürtingen (Kreis Esslingen) ereignet hat. Dabei sollen zwei Jugendliche beobachtet worden sein, wie sie außerhalb einer S-Bahn der Linie S1 mitfuhren. Wie die Polizei mitteilt, befand sich eine 69-jährige Zeugin in ihrem Fahrzeug an einem Bahnübergang in der Nähe des Wendlinger Bahnhofs, als gegen 15.35 Uhr eine S-Bahn der Linie S1 den Übergang passierte. Dabei beobachtete die Zeugin die beiden noch unbekannten Männer, wie sie offenbar außerhalb der Bahn auf einer Kupplung zwischen zwei Wageneinheiten mitfuhren.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Jugendlichen ein, die jedoch erfolglos blieb. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um 15- bis 17-jährige Personen handeln. Einer von ihnen soll dunkel gekleidet gewesen sein, während der andere eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt trug.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Mitfahren auf Zügen lebensgefährlich ist. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten kann es vorkommen, dass S-Bahn-Surfer den Halt verlieren und gegen Hindernisse wie Oberleitungsmasten, Schilder oder Bäume prallen. Vielen Personen ist zudem nicht bewusst, dass die Bahn-Oberleitung eine Spannung von 15.000 Volt führt. Das ist etwa 65-mal mehr als in einer heimischen Steckdose. Schon bei bloßer Annäherung kann es zu einem lebensbedrohlichen Stromüberschlag kommen. Hierzu muss man die Oberleitung nicht einmal berühren.