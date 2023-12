Zwischen Tübingen und Mössingen: Mann belästigt Frau und Kind im Zug

ask 20.12.2023 - 13:50 Uhr

1 Der Mann verhielt sich schon am Tübinger Hauptbahnhof aggressiv (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein Mann belästigt am Dienstagabend eine 36-Jährige und eine 13-Jährige im Zug von Tübingen nach Mössingen. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.











Zu einer sexuellen Belästigung ist es am gestrigen Dienstagabend in einem Zug zwischen Tübingen und Mössingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befand sich ein 35-jähriger Mann gegen 17 Uhr in einem Interregio-Express in Richtung Mössingen, als er einer 36-jährigen Frau und einem 13 Jahre alten Mädchen offenbar unvermittelt an das Gesäß fasste.

Zuvor soll sich der Mann im Hauptbahnhof Tübingen aggressiv und unflätig verhalten haben. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen den augenscheinlich alkoholisierten Tatverdächtigen noch im Zug an und unterzogen ihn polizeilichen Maßnahmen.

Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen hierzu übernommen und bittet Zeugen oder weitere mögliche Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden.