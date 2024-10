Zwischen Stuttgart-Feuerbach und -Zuffenhausen: Sattelzug verliert Reifen auf A81 – mehrere Autos beschädigt

1 Die Polizei sucht Zeugen, die den Fahrer gesehen haben. (Symbolbild) Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Weil ein Sattelzug auf der A81 bei Stuttgart einen Reifen verloren hat, sind am Montag mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein verlorener Reifen hat am späten Montagabend für zahlreiche Beschädigungen auf der A81 bei Stuttgart gesorgt.

Wie die Polizei mitteilte, verlor vermutlich ein bislang unbekannter Sattelzug auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und - Zuffenhausen den Reifen. Nachfolgende Fahrzeuge konnten den Reifenteilen nicht mehr ausweichen und überfuhren sie. Ein Mercedes war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.500 Euro an insgesamt acht Fahrzeugen.

Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort, so die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu dem LKW geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 07116869-0 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.