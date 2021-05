1 In der Saison 2020/2020 konnte auch Florian Distel (Mitte) nur wenige Male zeigen, was er draufhat, wie hier im Heimspiel gegen den TV Bittenfeld II. Foto: /Jörn Kehle

Der 20-jährige Ruiter arbeitet an seiner Zukunft als Handballer beim TSV Neuhausen und an seiner Fachhochschulreife. Aus der Serie „Sportler in der Warteschleife“.

Ostfildern - Seine Reifeprüfung im Handball hat er schon bestanden. An der Schule steht sie ihm noch bevor. Während an den Gymnasien seit der vergangenen Woche die Abiturprüfungen laufen, beginnen die Tage der Wahrheit für Florian Distel am 21. Mai. Der 20-jährige Ruiter legt an der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule in Stuttgart seine Fachhochschulreife ab. Statt zwei dauerte dort die Oberstufe drei Jahre – damit mehr Zeit für den Sport ist.