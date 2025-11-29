Zwischen Plochingen und Stuttgart: Polizei am Bahnhof Esslingen im Einsatz – S-Bahn-Linie S1 steht kurzzeitig still

1 Reisende, di mit der S-Bahn unterwegs waren, brauchten am Samstagabend rund um Esslingen Geduld. (Symbolfoto) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Am Samstagabend muss die Polizei zu einem Einsatz am Esslinger Bahnhof ausrücken. Zwischen Plochingen und Bad Cannstatt stand die Linie S1 kurzzeitig still.











Wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich der Gleise am Bahnhof Esslingen mussten am Samstagabend S-Bahnen der Linie S1 kurzfristig stoppen. Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, habe die Bundespolizei den Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt, weil Personen kontrolliert werden sollten.

Diese hätten sich dann auch in der Umgebung der Gleise aufgehalten. Bis die Maßnahmen durchgeführt worden waren, kam es daher auf der Linie S1 zwischen Plochingen und Bad Cannstatt zu Verspätungen und Ausfällen.

Die S-Bahn Stuttgart hatte zudem über den Nachrichtendienst X über die Sperrung berichtet. Nach Angaben der Polizei konnte der Verkehr aber nach kurzer Zeit wieder frei gegeben werden.