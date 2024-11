Zwischen Plochingen und Aichwald: Im Wald werden jetzt tierische Arbeiter eingesetzt – wie Ikar dem Förster hilft

1 Julian Sartorius zieht mit Rückepferd Ikar Fichtenstämme aus dem Wald Foto: /privat

Im Wald der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde wird auch mit Pferden gearbeitet. Für die Tiere ist das nicht nur Muskel-, sondern auch Kopfarbeit.











Ikar ist im Wald in seinem Element: Jeder Tritt sitzt, wenn das tiefschwarze Arbeitspferd mit seiner langen Mähne und den kräftigen Beinen einen schweren Fichtenstamm zwischen am Boden liegenden Ästen und kleineren Stämmen an den Rand der Gasse zieht, die Daniel Fritz zuvor gekennzeichnet hat. Der Förster ist als Leiter des Reviers Plochingen auch für den rund 100 Hektar großen Kirchenwald zuständig, den die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen zwischen Plochingen und Aichwald besitzt.