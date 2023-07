1 Die Polizei rückte zur Unfallstelle aus. (Symbolfoto) Foto: Heiko Küverling/AdobeStock

Bei einem Unfall am Mittwochmittag ist bei der Seebruckenmühle zwischen Steinenbronn (Kreis Böblingen) und Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein Mann leicht verletzt worden.















Link kopiert

An der Abzweigung an der Seebruckenmühle im Siebenmühlental bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat eine 71-Jährige am Mittwoch einen Auffahrunfall verursacht. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von etwa 8000 Euro, zudem wurde ein Mann leicht verletzt.

Die Seniorin war den Angaben zufolge gegen 15 Uhr mit einem VW Golf von Musberg kommend in Richtung Seebruckenmühle gefahren, an der Abzweigung zur Landesstraße zwischen Echterdingen und Steinenbronn bemerkte die Frau dann offenbar zu spät, dass ein 47-Jähriger vor ihr anhalten musste, weil der Verkehr stockte. So fuhr sie auf und verursachte den Unfall. Ihr Wagen musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.