1 Blitzer-Anhänger werden immer wieder aufgestellt. Auf der B27 gefiel das einem Unbekannten wohl gar nicht. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur

Der Unbekannte zerkratzte unter anderem die Kameraabdeckung. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag auf der Bundesstraße 27 zwischen Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen sein Unwesen getrieben. Auf Höhe der Autobahnmeisterei Ludwigsburg in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen beschädigte der Unbekannte einen Enforcement-Trailer, also einen Blitzer-Anhänger. Es wurden die Rückleuchten teilweise abgeschlagen und eine Kameraabdeckung zerkratzt.

Zeugen, die Hinweise geben könne, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.