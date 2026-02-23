6 Heftiger Unfall: Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge stehen an der Straße. Foto: KS-Images.de

Trümmerfeld auf der Südrandstraße: Die Polizei mutmaßt, der Verursacher könnte das Rotlicht einer Ampel missachtet haben.











In Leonberg ist es am Montagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. An der Kreuzung der Berliner Straße mit der Südrandstraße krachten gegen 12.15 Uhr insgesamt drei Autos ineinander. In einer Vorabmeldung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ist von sieben leicht verletzten Personen die Rede.

Beteiligt waren nach ersten Erkenntnissen ein Fiat sowie zwei VW. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei einer der VW aus Richtung Leonberg-Ost kommend vermutlich zu schnell bei Rot über die Ampel gefahren. Dabei kam es offenbar zur Kollision mit dem Fiat. Das Verursacherfahrzeug schleiderte im Anschluss in den zweiten VW.

Das entstandene Trümmerfeld erstreckte sich über die gesamte Straße. Über die Höhe des Schadens gab es noch keine Informationen.