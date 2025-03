Zwischen Leinfelden und Steinenbronn: 87-Jährige kollidiert mit Leitplanke und Gegenverkehr – verletzt in Klinik

87-Jährige kollidiert mit Leitplanke und Gegenverkehr – verletzt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de/IMAGO

Bei einem Unfall im Siebenmühlental bei Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Montag eine 87-Jährige verletzt worden. Sie war aus unklaren Gründen von der Straße abgekommen und danach mit dem Gegenverkehr kollidiert.











Eine 87-jährige Autofahrerin hat am Montagmittag auf der L 1208 im Siebenmühlental (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht, bei dem sie selbst verletzt wurde. Die Seniorin war nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr mit ihrem BMW von Leinfelden-Echterdingen kommend in Richtung Steinenbronn unterwegs, als sie in einer 180-Grad-Kurve aus unklaren Gründen nach rechts von der Straße abkam.

Sie streifte die dortigen Leitplanken und geriet danach mit ihrem Wagen auf die Gegenspur. Dort kollidierte sie frontal mit dem Mercedes einer entgegenkommenden 53-Jährigen.

Seniorin verletzt – Unfall führt zu Verkehrsbehinderungen

Die Seniorin wurde beim Unfall verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Mercedes-Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, was zu Behinderungen führte. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 16.500 Euro.