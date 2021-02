7 Auf der A8 kam es am Montag zu einem folgenschweren Unfall. Foto: SDMG/ Gress

Die Polizei spricht von einem Trümmerfeld und mehreren Verletzten. Nach einem Unfall auf der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart muss die Strecke zeitweise komplett gesperrt werden.

Pforzheim - Bei einem Unfall mit mehreren Lastwagen und Autos auf der Autobahn 8 zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord sind am Montagabend mehrere Menschen verletzt worden. Laut einem Polizeisprecher nahm der Unfall seinen Anfang, als ein Wagen in ein Stauende krachte.

Einige seien eingeklemmt, berichtete das Polizeipräsidium Pforzheim in einer ersten Meldung. Von einem Trümmerfeld war die Rede. Details waren zunächst unklar. Die Polizei habe die Strecke in Richtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt.

Gegen 22.30 Uhr konnte eine Spur wieder freigegeben werden, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten in den späten Abendstunden noch an (Stand: 22.50 Uhr).