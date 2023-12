Zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd: Tiertransporter auf der A8 umgekippt, Fahrbahn blockiert

ask 12.12.2023 - 11:26 Uhr

Auf der A8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd kippt am Dienstagvormittag ein Tiertransporter mit Rindern um. Der Verkehr in Richtung Karlsruhe wird über die Ausfahrt Heimsheim abgeleitet.











Auf der Autobahn 8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd ist am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ein Tiertransporter mit Rindern umgekippt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnte der Grund des Unfalls ein Reifenplatzer sein, in dessen Folge der Lkw erst rechts gegen die Leitplanke fuhr, dann links gegen die Betonschutzwand prallte und auf die rechte Seite kippte.

Der Fahrer ist nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Über den genauen Zustand der Tiere ist bislang nichts bekannt. Die Rinder werden umgeladen. Die Begutachtung erfolgt durch das Veterinäramt. Bei dem Unfall sind Betriebsstoffe ausgelaufen, der Lkw wird außerdem leergepumpt.

Die Fahrbahnen in Richtung Karlsruhe sind blockiert, der Verkehr wird an der Ausfahrt Heimsheim abgeleitet. Zur Dauer der Streckensperrung kann die Polizei noch keine Angaben machen. Derzeit staut es sich circa sechs Kilometer. Weitere Informationen folgen in Kürze.