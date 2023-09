23-Jährige in Stadtbahn mehrfach begrapscht – Zeugen gesucht

Die Polizei hat einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einer Stadtbahn der Linie U6 zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Feuerbach eine 23-Jährige sexuell belästigt haben soll. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Ein 27 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Freitagabend eine 23-Jährige in einer Stadtbahn der Linie U6 auf dem Weg von Stuttgart-Mitte nach Feuerbach sexuell belästigt zu haben. Die Polizei konnte den Mann am Feuerbacher Bahnhof vorläufig festnehmen und sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, soll sich der 27-Jährige der Frau zunächst gegen 20.10 Uhr auf einem Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle „Hauptbahnhof“ unsittlich genähert haben. Als die beiden in eine Stadtbahn der Linie U6 gestiegen waren, habe er die junge Frau mehrfach gegen ihren Willen über der Kleidung an mehreren Körperteilen angefasst.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann am Bahnhof Feuerbach vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.