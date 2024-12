Zwischen Esslingen und Stuttgart: Mehrere Tausend Liter Öl im Neckar

1 Die Feuerwehr hat das Öl auf dem Neckar eingedämmt (Symbolbild) Foto: dpa/Pia Bayer

Tausende Liter Öl bilden einen Film auf der Wasseroberfläche des Neckars. Die Feuerwehr versucht, Schlimmeres zu verhindern.











Ein Ölfilm breitet sich auf dem Neckar von Esslingen bis nach Stuttgart aus. Das meldete die Polizei am Samstagabend. Demnach sei die Verschmutzung bereits am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr entdeckt worden, hieß es. Auch die Kanäle in der Esslinger Innenstadt sind laut Polizei betroffen.

Der Film erstreckte sich zwischen Oberesslingen, der Innenstadt Esslingen mit ihren Kanälen und der Stauhaltung Obertürkheim.

Es handle sich schätzungsweise um mehrere Tausend Liter Öl, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr hat den Angaben zufolge am Samstag Ölsperren in dem Fluss eingerichtet. Woher das Öl komme, sei aber noch unklar. „Ein Verursacher oder ein Eintragsort konnten bislang noch nicht ermittelt werden“, teilte die Polizei mit. Es waren mehrere Streifen der Wasserschutzpolizei sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Seit Samstagmittag sei wohl kein neues Öl dazu gekommen. Am Sonntag sollen die Ermittlungen fortgesetzt werden, hieß es weiter.