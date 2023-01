Polizeieinsatz in Kirchheim/Teck Mann verschanzt sich in Haus – Spezialkräfte rücken an

Am Dienstagabend werden Rettungskräfte zu einem Einsatz in Kirchheim unter Teck gerufen. Als es zum Streit zwischen einem 37-Jährigen und den Sanitätern kommt, gerät die Situation außer Kontrolle. Spezialkräfte der Polizei rücken an.