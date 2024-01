Zwischen A 8 und B 313 bei Wendlingen: Smart fängt während der Fahrt Feuer – Straße gesperrt

1 Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Polizei die Auffahrt zur B 313 über eine Stunde sperren. (Symbolfoto) Foto: imago images/Reporterdienst

Auf der Auffahrt zur Bundesstraße 313 von der A 8 kommend musste am Donnerstagmorgen bei Wendlingen (Kreis Esslingen) ein 34-Jähriger sein Auto abstellen, weil es zu brennen begann. Die Straße musste etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.











Am Donnerstagmorgen hat bei Wendlingen (Kreis Esslingen) ein Auto während der Fahrt angefangen zu brennen. Dessen 34-jähriger Fahrer bemerkte laut Polizei gegen 7.50 Uhr zunächst Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Er stellte sein Auto an der Auffahrt von der A 8 zur B 313 in Richtung Wernau ab, wo sein Smart kurz darauf in Vollbrand stand. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Durch die Flammen wurden auch Teile der Leitplanke und die Fahrbahn beschädigt. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei überprüften daraufhin an der Unfallstelle die Sicherheit. Bis etwa 9.25 Uhr musste die Auffahrt für Feuerwehr und die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Der Smart wurde abgeschleppt, verletzt wurde niemand.