Die beiden Influencerinnen Lisa und Lena geben ihr Kinodebüt. Ein weiterer großer Erfolg für die beiden 21-Jährigen. Doch worum geht es in dem Film „Get Up" überhaupt?















Die Influencerinnen Lisa und Lena, geboren in Stuttgart, geben ihr Kinodebüt. Schon in wenigen Tagen kommt der Film „Get Up“ auf die Leinwand. Doch worum geht es in dem Film überhaupt und wen spielen die beiden?

Zwillinge sind die beiden nicht nur im echten Leben, sondern auch im Film. Alex (gespielt von Lena Mantler) und Juli (gespielt von Lisa Mantler) könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Alex durchs Abi gefallen ist, hat Juli es nicht nur mit Top-Noten bestanden, sondern auch schon klare Zukunftspläne. Doch nach dem Abi liegt erst mal der Sommer vor ihnen – den sie im Skatepark verbringen. Gemeinsam mit der draufgängerischen Ewa (Sinje Irslinger) und dem kompletten Skate-Newbie Nia (Jobel Mokonzi) gründen die Vier die Skate-Crew GetUp. Das Vorhaben: Sie wollen einen großen Skatewettbewerb gewinnen.

Doch das ist nicht alles: Es geht auch um die große Liebe, Freundschaft und Co. Mit den beiden auf der Leinwand zu sehen sind auch deutsche Schauspielgrößen wie Florence Kasumba, unter anderem bekannt aus der Serie „Deutschland 86“.

Auf Instagram und Tik-Tok folgen Lisa und Lena Millionen, in den vergangenen Jahren bekamen sie diverse Preise. Vor wenigen Tagen wurden sie 21 Jahre alt. Am Sonntag war dann die Premiere des ersten Kinofilms in Köln. Die Zwillinge haben offenbar einiges zu feiern. In einer ihrer Insta-Storys sagt Lisa nach dem besonderen Tag: „Ich bin so happy.“

Der offizielle Start in den Kinos ist am Donnerstag, 29. Juni. Die ersten Bilder vom Set des Films sehen Sie in unserer Bildergalerie.