Zweites Leben für Gerry Weber: Traditionsmarke ist wieder da – und diese zwei Stuttgarter stecken dahinter

Traditionsmarke ist wieder da – und diese zwei Stuttgarter stecken dahinter

1 Während andere in ihrem Alter studieren oder reisen, bauen Carlos Schönig (links) und Felix Manthey bereits Unternehmen auf. Foto: Globalist

Sie sind Mitte 20, haben früh gegründet, fast alles verloren – und jetzt übernehmen die zwei Stuttgarter Verantwortung für eine der bekanntesten deutschen Modemarken.











Als Carlos Schönig (24) und Felix Manthey (25) ihre erste Geschäftsidee festhalten, sitzen sie nicht in einem Coworking-Space mit Laptops, sondern in einer verrauchten Billardkneipe. Bier auf dem Tisch, ein Bierzettel als Notizblock. Darauf: ein paar Schlagworte wie „E-Commerce“ und „Affiliate Marketing“, große Pläne, wenig Gewissheit. Schönig ist damals 17, Manthey 18. „Wir wollten einfach loslegen“, sagt Schönig heute. „Uns war früh klar: Wir wollen etwas Großes machen im Leben.“