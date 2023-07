10 Ermittler der Kriminalpolizei nehmen den zweiten Brand unter die Lupe. Foto: Andreas Rosar

Auch in der Nacht auf Freitag hat es im Riverhouse am Neckar wieder gebrannt. Stefan Sendelbach, der Betreiber des beliebten Ausflugsziels in Stuttgart-Münster ist konsterniert.















Link kopiert

Zwei Brände innerhalb von 26 Stunden. „So viel Zufälle kann es eigentlich nicht geben“, sagt Stefan Sendelbach, Betreiber des Riverhouse an der Austraße in Stuttgart-Münster. Doch genau dieses Szenario traf in dem beliebten Ausflugsziel am Neckar ein. In der Nacht zum Donnerstag brach ersten Ermittlungen zufolge gegen 1 Uhr ein Feuer im Bereich eines Müllunterstandes, also im Außenbereich der Gaststätte aus. Die Flammen griffen auf Teile des Gebäudes und des Dachstuhls über.