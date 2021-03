Ivan und Zoran aus Filderstadt restaurieren Oldtimer und haben es damit ins Fernsehen geschafft. Ihr Erfolgsgeheimnis? Die beiden sind einfach sie selbst.

Filderstadt - Der Motor des alten VW-Käfers ist so laut, dass einige der Anwesenden erschrocken zusammenzucken. Aus Luxemburg stammt der Old­timer und steht nun in einem Industrie­gebiet in Filderstadt. Der Grund für diesen Ortswechsel sind die Brüder Ivan und Zoran Vranjes. Die beiden haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und restaurieren Oldtimer. Zu sehen ist das Ganze montagabends auf dem Sender DMAX.