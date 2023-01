1 Jens Schöngarth warf von 2020 bis 2022 Tore für Sporting Lissabon. Foto: Imago/GlobalImagens//Ivo Pereira

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den früheren Nationalspieler Jens Schöngarth verpflichtet. Der Linkshänder war zuletzt in Portugal am Ball.















Der HBW Balingen-Weilstetten führt die Tabelle in der Zweiten Handball-Bundesliga mit sechs Punkten Vorsprung an. Die ohnehin sehr guten Aussichten auf den Aufstieg hat die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle nun noch einmal erhöht. Die „Gallier von der Alb“ haben den deutschen Ex-Nationalspieler Jens Schöngarth bis zum Saisonende verpflichtet. Die Gelegenheit hatte sich ergeben, weil der 34-jährige Linkshänder seinen Vertrag beim portugiesischen Spitzenclub Sporting Lissabon bereits Anfang Dezember aus persönlichen Gründen aufgelöst hatte.

Todorovic länger verletzt

„Leider hat es sich herausgestellt, dass die Verletzung von Uros Todorovic viel, viel hartnäckiger ist, als zunächst angenommen wurde“, erklärte HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel. Der serbische Linkshänder wird den Balingern noch für unbestimmte Zeit fehlen. Er sei deshalb froh und glücklich darüber, mit Jens Schöngarth einen erfahrenen Spieler für die Position im rechten Rückraum gefunden zu haben. „Jens wird wenig Anpassungsprobleme haben und uns mit seiner Erfahrung schnell helfen können“, ist Strobel überzeugt.

Schöngarth rückt mit dem Wechsel zum HBW deutlich näher an seine Heimat heran. Der 2,03-m-Mann ist in Emmendingen geboren, in Südbaden spielte er für die SG Köndringen/Teningen und die SG Willstätt/HR Ortenau. Seine Stationen in der Bundesliga lauteten TuS N-Lübbecke, SC Magdeburg, HSV Hamburg, SG Flensburg-Handewitt und Frisch Auf Göppingen (2016 bis 2019), mit dem Traditionsclub gewann er zweimal den EHF-Pokal.

„Ich bin glücklich und freue mich sehr darauf, ab sofort für den HBW zu spielen, und den Verein dabei zu unterstützen, seine Ziele zu erreichen. Ich habe bereits unzählige Male als Gegner in der Sparkassen-Arena gespielt und weiß wie elektrisierend die Stimmung dort ist“, sagte Schöngarth.

Bei Strobels Abschiedsspiel am Ball

Den ersten öffentlichen Auftritt im HBW-Trikot wird der Rückraumspieler bereits an diesem Samstag (19 Uhr/Sparkassen-Arena) haben, wenn der Zweitliga-Primus beim Benefiz- und Abschiedsspiel von Martin Strobel auf die Top-Auswahl von „Team Martin“ treffen wird.