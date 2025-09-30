Zweite Fußball-Bundesliga: Zuschauer stirbt nach Sturz auf KSC-Gelände

1 KSC Logo auf der Tribüne. Drei Tage nach seinem Sturz am Stadion des Karlsruher SC ist ein Zuschauer gestorben (Symbolfoto). Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

In der Zweiten Fußball-Bundesliga trifft der Karlsruher SC auf den 1. FC Magdeburg. Nach dem Spiel stürzt ein Zuschauer. Tage später erliegt er seinen Verletzungen.











Drei Tage nach seinem Sturz am Stadion des Karlsruher SC ist ein Zuschauer gestorben. Der 59-Jährige erlag seinen schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war am Samstag nach dem Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg in der Zweiten Fußball-Bundesliga im Außenbereich des BBBank Wildpark gestürzt.

Rettungskräfte hatten ihn in eine Klinik gebracht. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Sturz liegen nicht vor.