Zweikampf zwischen Musolf und Rosenberger: Wer wird Landrat im Kreis Esslingen?

1 Zweikampf ums Landratsamt: Marcel Musolf (links) und Peter Rosenberger Foto: Elke Hauptmann/Simon Granville

Der Esslinger Kreistag wählt an diesem Freitag einen neuen Landrat. Um das Amt bewerben sich der Horber Oberbürgermeister Peter Rosenberger und der Bissinger Bürgermeister Marcel Musolf. Geben die zehn Stimmen der AfD den Ausschlag?











Wer wird Nachfolger von Heinz Eininger? Diese wichtige Personalie wird der neu formierte Esslinger Kreistag an diesem Freitag in der „Filharmonie“ in Filderstadt in einer Wahl entscheiden. Zwei Rathauschefs wollen den nach 24 Dienstjahren aus dem Amt scheidenden Landrat beerben: Die CDU-Fraktion schickt Peter Rosenberger, den Oberbürgermeister der rund 26 000 Einwohner zählenden Großen Kreisstadt Horb a. N.ckar (Landkreis Freudenstadt) ins Rennen, die Freien Wähler ihr Fraktionsmitglied Marcel Musolf, den Bürgermeister der gut 3500-Seelen-Gemeinde Bissingen an der Teck.