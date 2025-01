Zwei Wochen Mahlzeit für jedermann Gibt es bei der Esslinger Vesperkirche eigentlich einen Nachschlag?

Die Esslinger Vesperkirche will mehr bieten als einen vollen Magen. Im Gemeindehaus am Blarerplatz soll es von 26. Januar an wieder Raum geben für Begegnungen, Gespräche und Geselligkeit. Aber eine leckere Mahlzeit gibt es natürlich auch.