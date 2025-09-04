Zwei Verletzte: Unfall in Fellbach: Lastwagen erfasst Radlerin und Kind

1 Die beiden Radler wurden beim Unfall verletzt (Symbolfoto). Foto: stock.adobe.com

Ein Lastwagenfahrer übersieht in Fellbach beim Abbiegen zwei Radfahrer. Eine 45-jährige Frau und ein siebenjähriger Junge werden bei dem Unfall verletzt.











Link kopiert

Bei einem Unfall in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sind am Mittwochvormittag zwei Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 42 Jahre alter Lastwagenfahrer gegen 11.40 Uhr von der Ringstraße nach rechts abbiegen – und übersah hierbei zwei Radfahrer, die in die gleiche Richtung weiter geradeaus fahren wollten.

Beim Abbiegen touchierte der Lastwagen die zwei Radfahrer – eine 45-jährige Frau und einen siebenjährigen Jungen. Beide wurden beim Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden ist laut der Polizei gering. sas