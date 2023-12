Zwei Verletzte in Neuhausen: Mann will an Ampel wenden – und verursacht Unfall

Mann will an Ampel wenden – und verursacht Unfall

1 Die Polizei sicherte die Unfallstelle, der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG

Bei einem Unfall in Neuhausen wurden am Montag zwei Personen verletzt. Ein Mann wollte an einer Ampel wenden, achtete dabei aber nicht auf den Verkehr hinter sich.











Bei einem missglückten Wendemanöver sind am Montagnachmittag bei Neuhausen (Kreis Esslingen) zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 28-Jähriger kurz vor 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der L 1204 von Plieningen kommend in Richtung Nellingen unterwegs.

An der Kreuzung mit der L 1202 musste er auf der mittleren Geradeausspur vor einer roten Ampel anhalten. Nach kurzer Wartezeit betätigte der Fahrer den linken Blinker und setzte zum Wenden an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten auf der linken Geradeausspur kommenden VW eines 40-Jährigen. Dessen Auto prallte frontal in die linke Fahrzeugseite des Unfallverursachers. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 17 000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt.