Zwei Verletzte in Lenningen: Streit zwischen Nachbarn eskaliert im Flur

1 Die Polizei musste zu einem Nachbarschaftsstreit nach Lenningen ausrücken. Foto: dpa/Marijan Murat

Bei einem Nachbarschaftsstreit in Lenningen (Kreis Esslingen) sind zwei Männer verletzt worden, die auf dem Flur handgreiflich geworden waren.











Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses mussten Rettungsdienst und Polizei am Sonntagmittag in die Bissinger Straße in Lenningen ausrücken. Das teilte die Polizei am Montag mit. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war es gegen 13.45 Uhr im Flur des Hauses zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Männern gekommen, die bereits in der Vergangenheit bei Nachbarschaftsstreitigkeiten verbal aneinandergeraten waren. Jetzt ist der Streit wohl eskaliert und beide Beteiligten wurden verletzt. Der Rettungsdienst versorgte einen beteiligten Senior zunächst ambulant vor Ort. Da sich sein Gesundheitszustand jedoch verschlechterte, musste er später zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen.