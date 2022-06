Zwei Verletzte in Esslingen

1 Bei einem Unfall in Esslingen wurden zwei Personen verletzt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Stefan Puchner

Bei einem Unfall in Esslingen Sirnau wurden am Dienstagabend zwei Männer verletzt. Zudem entstand an zwei Fahrzeugen ein Schaden über 20 000 Euro.















Link kopiert

Am Dienstag verletzten sich zwei Autofahrer bei einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 37-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Wagen in Sirnau von einem Parkplatz nach links in die Dornierstraße und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Wagen.

Dessen 32-jähriger Fahrer konnte nicht mehr reagieren und es kam zum Unfall. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden beide Männer dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos mussten im Anschluss abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20 000 Euro.