Zwei Unfälle in Wernau: Mutmaßlich betrunkene Fahrer richten großen Schaden an

Mutmaßlich betrunkene Fahrer richten großen Schaden an

Zwei Unfälle in Wernau

1 Die Polizei war am Wochenende wegen mehrerer Unfälle in Wernau im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Von zwei Unfällen innerhalb weniger Stunden in Wernau (Kreis Esslingen), bei denen Fahrer zuvor mutmaßlich viel Alkohol getrunken hatten, berichtet die Polizei. Dabei sind mehrere zehntausend Euro Schaden entstanden.











Mit reichlich Alkohol im Blut sollen sich zwei Autofahrer am Wochenende hinters Steuer gesetzt haben – und dabei mehrere zehntausend Euro Schaden in Wernau angerichtet haben. Davon berichtet die Polizei.

Gegen 2.05 Uhr nachts am Sonntag seien mehrere geparkte Fahrzeuge in der Plochinger Straße durch einen 26-Jährigen beschädigt worden. Der Mann habe bisherigen Ermittlungen zufolge mit seinem Mercedes den Außenspiegel eines Ford abgefahren, sowie mit voller Wucht einen BMW sowie einen Citroen gerammt. Sein eigener Wagen sei dann aufgrund der erheblichen Schäden mitten auf der Fahrbahn liegen geblieben. Ein Anwohner, der durch den Lärm auf das Geschehen aufmerksam geworden sei, habe die Polizei verständigt und den Verursacher bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung festgehalten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten den Angaben zufolge fest, dass der 26-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest habe einen Wert von knapp über zwei Promille ergeben – dieser gilt als vorläufig. Den gültigen Wert wird eine Blutprobe, die dem Mann in der Folge entnommen wurde, bringen. Er musste laut Polizei seinen Führerschein abgeben. Den Schaden schätzt sie auf mehrere zehntausend Euro.

Kollision auf Gegenfahrbahn

Bereits einige Stunden zuvor hatte die Polizei einen weiteren Unfall aufgenommen, dessen Fahrer wohl ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol gestanden hat. Demnach war der 84-Jährige gegen 17.10 Uhr von der Kirchheimer Straße in den Stadionweg eingebogen und in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geraten. Dort sei er mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Auto einer 20-Jährigen kollidiert, die den Zusammenstoß auch mit einem Ausweichversuch und einer Vollbremsung nicht habe verhindern können. Ein erster Test bei dem 84-Jährigen habe einen Alkoholwert von mehr als ein Promille ergeben. Auch er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Verletzt worden sei glücklicherweise niemand. Den Schaden an den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf 23 000 Euro.