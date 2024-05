Zwei Unfälle im Kreis Esslingen: 20-Jähriger verliert Kontrolle über BMW und kommt von Fahrbahn ab

1 Gleich zwei Unfälle haben sich im Landkreis Esslingen ereigneten, bei denen die Beteiligten von der Fahrbahn abkamen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Horst Galuschka/IMAGO/Horst Galuschka

Ein 20-jähriger Autofahrer verliert am Dienstagabend auf der Neuffener Steige die Kontrolle über seinen BMW. Das Auto kommt von der Fahrbahn ab. Ein weiterer Unfall hatte eine ähnliche Ursache.











In Esslingen ist es am Dienstag gleich zu zwei Unfällen gekommen. Ein 20-Jähriger hat am Dienstagabend in Neuffen (Kreis Esslingen) nach Polizeiangaben einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 20-Jährige gegen 23.45 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Landesstraße 1250 in Richtung Erkenbrechtsweiler unterwegs, bevor es krachte.

Weil er laut Polizei viel zu schnell fuhr, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW geriet ins Schleudern. In der Folge kam der 21-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der BMW, an dem ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

In Weilheimt/Teck von der Straße abgekommen.

Auch in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Hier waren jedoch wohl gesundheitliche Probleme die Ursache für den Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war eine 35-jährige Frau gegen 21.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kirchheimer Straße unterwegs. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam sie mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts. Der Golf prallte daraufhin gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Polo. Die Airbags des Golf lösten aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die 35-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.