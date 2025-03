Unfallverursacher in Ludwigsburg leicht verletzt: Opfer von Raserunfall: 22 und 23 Jahre alte Frauen starben noch am Unfallort

1 Der Fords Focus wurde gegen einen Baum gedrückt. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Zwei mutmaßliche Autoraser haben am Donnerstag einen furchtbaren Unfall in Ludwigsburg verursacht, einer ist in Haft, ein anderer auf der Flucht. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren.











Link kopiert

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg, bei dem zwei junge Frauen tödliche Verletzungen erlitten, gibt die Verkehrspolizei am Freitagmittag ihren Stand der Ermittlungen bekannt.

Demnach haben sich die Insassen zweier schwarzer Mercedes S-Klassen mutmaßlich ein verbotenes Autorennen auf der Schwieberdinger Straße geliefert. Zum Unfallzeitpunkt gegen 20 Uhr sollen die beiden Autos Zeugenaussagen zufolge mit hoher Geschwindigkeit auf der Schwieberdinger Straße in Richtung der A 81-Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd gefahren sein.

Betroffene Frauen bogen auf die Straße ein

Zeitgleich bog laut Mitteilung eine 23-jährige Ford-Fahrerin mit ihrer 22-jährigen Beifahrerin von der Aral-Tankstelle nach links auf die Schwieberdinger Straße ein. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam es zu einer Kollision des von einem 32-Jährigen geführten Mercedes mit dem Ford. Der Mercedes prallte gegen die linke Seite des Ford und schob diesen ein Stück vor sich her. Der Ford wurde dabei von der Straße gedrängt, prallte gegen eine Mauer und blieb zwischen zwei Bäumen eingeklemmt auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die S-Klasse kollidierte zunächst mit einem Baum im Grünstreifen und blieb auf der Straße stehen.

Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Die beiden jungen Frauen waren in dem stark beschädigten Ford eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden beim Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Der 32-jährige Mercedes-Fahrer zog sich nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 32-Jährige vorläufig festgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache wurde angeordnet.

Die noch unbekannte Person in dem zweiten Mercedes, die sich möglicherweise ein Rennen mit dem 32-Jährigen geliefert hatte, konnte unerkannt entkommen. Das Fahrzeug, eine schwarze S-Klasse, wurde bei der Fahndung nahe der Unfallstelle festgestellt – Insassen waren jedoch nicht vor Ort. Das Auto wurde beschlagnahmt.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mindestens 60 000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Reinigung war die Schwieberdinger Straße bis 1.15 Uhr weiträumig abgesperrt.

Ein Gaffer wird zur Anzeige gebracht

Noch während der Unfallaufnahme wurde ein unbeteiligter Passant von den Einsatzkräften angehalten, der mit seinem Handy Aufnahmen der Unfallfahrzeuge sowie verletzter Personen fertigte. Der 64-Jährige wird laut Polizei zur Anzeige gebracht.

Beim Polizeipräsidium Ludwigsburg besteht die Ermittlungsgruppe Urban aus 15 Mitarbeitern von Verkehrspolizei und Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07 11 / 68 69 555 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizei zu melden.