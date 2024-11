Tote in Esslingen: Was wir über den Großeinsatz in der Altstadt wissen

Was wir über den Großeinsatz in der Altstadt wissen

15 Spezialkräfte der Polizei am Tatort in Esslingen. Foto: SDMG

Schreie, Schüsse, Feuer – am Donnerstagmorgen werden Anwohner in Esslingen aus dem Schlaf gerissen. Zwei Menschen sterben, es gibt Verletzte. Was ist zur aktuellen Lage bekannt?











Link kopiert

Gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen geht der Notruf bei Polizei und Rettungskräften ein: Anwohner im Bereich „Am Kronenhof“ in der Esslinger Altstadt berichten von einem Streit, Knallgeräuschen und einem Feuer. Der aktuelle Stand zum Großeinsatz – mehrere Stunden nach dem Vorfall.

Was ist passiert?

Was am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in der Esslinger Altstadt geschieht, schockt viele Anwohner. In dem betroffenen Haus habe ein Zimmer im Dachgeschoss gebrannt, angrenzende Gebäude wurden teilweise vorsorglich geräumt. Aufgrund der unklaren Knallgeräusche befanden sich auch Entschärfer des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen im Einsatz vor Ort. Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben nicht, die Lage vor Ort ist unter Kontrolle. Die Straße rund um den Brandort ist weiträumig abgesperrt. Die Löscharbeiten laufen noch.

Was ist zu den Opfern bekannt?

Laut Polizei wurden zwei Männer tot aufgefunden, einer davon soll der Täter sein. Zudem gibt es zwei Verletzte: Eine schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Einen weiteren Mann rettete die Feuerwehr von einem Balkon, er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Weitere betroffene Personen werden vom Rettungsdienst und Mitarbeitern der Psychosozialen Notfallversorgung betreut.

Gibt es Hinweise auf ein Motiv für die Tat?

Mietstreitigkeiten sollen zu dem lautstarken Streit am Morgen geführt haben. Ein Mieter soll den Sohn des Vermieters und sich selbst getötet haben. „Nach ersten Erkenntnissen befindet sich der mutmaßliche Täter unter den verstorbenen Personen“, teilte das Polizeipräsidium Reutlingen auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

Was berichten Anwohner?

Qadir Khan wohnt direkt gegenüber des Einsatzortes. Der 24-Jährige erklärt, wie er das Geschehen am Morgen erlebt hat. „Ich habe heute Morgen gegen 7 Uhr drei Schüsse gehört. Als ich nach draußen gegangen bin, habe ich gesehen, dass das Nachbarhaus brennt.“ Daraufhin habe er sofort die Polizei angerufen. Vor der Polizeiabsperrung stehen auch Iven und seine Partnerin – in Badeschlappen. „Ich konnte nur meinen Schlüssel mitnehmen“, sagt Iven. Die beiden Werkstudenten hörten am Morgen Schreie. Als sie aus dem Fenster schauten, sahen sie auf der Straße eine Menschenmenge, die sich um eine am Boden liegende Person versammelte. Die beiden leben im Nachbarhaus und können nach wie vor nicht zurück in Ihre Wohnung. Jetzt versuchen sie, bei Freunden unterzukommen.

Was sagt Oberbürgermeister Matthias Klopfer?

„Das ist wieder eine schwierige Situation für unsere Stadt“, sagte Esslingens OB Matthias Klopfer, der sich ein Bild von der Lage vor Ort machte. Erst im Oktober hatte es einen tragischen Unfall in der Stadt am Neckar gegeben: Damals war ein Autofahrer auf einen Gehweg geraten und hatte dort eine 39-Jährige und ihre drei und sechs Jahre alten Söhne erfasst. Die drei waren noch an der Unfallstelle gestorben. Der SPD-Politiker sagt, er sei geschockt gewesen, als er von dem Brand erfahren habe. Die Löscharbeiten gestalten sich nach Angaben des Oberbürgermeisters schwierig. Ein Brand in der Altstadt sei herausfordernd, sagte Klopfer. Es seien knapp 100 Feuerwehrleute vor Ort. „Es wird sicherlich noch mehrere Stunden dauern, bis der Brand gelöscht ist.“

Wie geht es weiter?

Die Feuerwehr will die Löscharbeiten bis 16 Uhr abgeschlossen haben, teilte Andreas Gundl, Einsatzleiter der Feuerwehr Esslingen, vor Ort mit. Zum genauen Geschehen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Stadt Esslingen fordert auf Instagram ihre Bewohner dazu auf, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.