Zwei Tote bei Feuer in Reichenbach: Brand in Wohnhaus: Ursache für Feuer ist weiter unklar

Brand in Wohnhaus: Ursache für Feuer ist weiter unklar

Zwei Tote bei Feuer in Reichenbach

1 Ein Wohnhaus in Reichenbach ist am Freitagabend in Brand geraten, zwei Bewohner sterben. Foto: SDMG/Kern

Beim Brand eines Wohnhauses sind am Freitagabend eine 72-Jährige und ein 78-Jähriger tödlich verletzt worden. Auch zwei Tage nach dem Feuer ist die Brandursache am Sonntag noch unklar.











Zu einem Gebäudebrand mit schlimmen Folgen ist es am späten Freitagabend in Reichenbach gekommen. Nach Angaben der Polizei starben zwei Bewohner des Hauses noch am Unglücksort. Auch zwei Tage nach dem Feuer ist den Ermittlern noch unklar, wie es zu dem Brand des Wohnhauses gekommen ist.

Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr hatten Anwohner in der Bismarckstraße dunklen Rauch bemerkt, der aus einem Wohnhaus drang. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nach Angaben der Polizei zwar zwei schwer verletzte Bewohner aus dem brennenden Gebäude bergen. Doch die 72 Jahre alte Frau und der 78-jährige Mann erlagen noch vor Ort ihren Verletzungen.

Schaden beläuft sich auf 250 000 Euro

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden laut Polizei noch in der Brandnacht durch die Kriminalpolizei übernommen. Am Sonntag gab es noch keine neuen Erkenntnisse. Erfahrungsgemäß seien Ermittlungen zu Brandursachen aufwendig und zeitintensiv, heißt es von der Polizei. In diesem Fall seien noch diverse Untersuchungen notwendig, um den Grund für das Feuer herausfinden zu können.

Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden an dem nicht mehr bewohnbaren Gebäude beläuft sich auf etwa 250 000 Euro. Es gebe keine Hinweise darauf, dass benachbarte Gebäude von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden, heißt es von der Polizei.