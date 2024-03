Zwei Städte schlagen Alarm: Wird die neue Flugroute im Lärmaktionsplan ausreichend berücksichtigt?

1 Die Anrainerkommunen des Flughafens Stuttgart leiden unter Lärm. Foto: Horst Rudel

Wurden die Auswirkungen der neuen Flugroute bei der Überprüfung des Lärmaktionsplan für den Flughafen Stuttgart nicht ausreichend berücksichtigt? Zwei Städte aus dem Kreis sehen das so. Das sind die Hintergründe.











Die Städte Nürtingen und Aichtal üben scharfe Kritik an der Überprüfung des Lärmaktionsplans für den Flughafen Stuttgart. Beide Kommunen, die durch die neue Flugroute in Richtung Süden neu von lauten Überflügen betroffen sind, vermissen in dem überarbeiteten Planwerk „die neuen Betroffenheiten“. Außerdem bemängeln sie, es fehlten konkrete Informationen, welche Projekte schon umgesetzt seien. Nicht allein wegen der Flugroutendebatte ist das Interesse an der Lärmaktionsplanung im Kreis Esslingen groß. 447 Stellungnahmen sind eingegangen – die Frist endet an diesem Dienstag, 26. März.