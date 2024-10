Zwei skurrile Vorfälle auf dem Talhof in Korntal: Nächtlicher Besucher stellt sich der Polizei

1 Ist erleichtert: Talhof-Betriebsleiter Philipp Hartmeyer Foto: Simon Granville

In einer Nacht Ende August hatte ein Mann auf dem Korntal-Münchinger Gehöft Pferde gesattelt und weggeführt. Vor wenigen Tagen kehrte er zurück und versuchte es erneut. Nun herrscht Klarheit in beiden Fällen.











Von Philipp Hartmeyers Schultern hat sich am Wochenende gefühlt eine komplette Gerölllawine gelöst. „Jetzt können wir wieder ruhig schlafen“, sagt der Betriebsleiter des Korntaler Talhofs. Denn er hatte in den vergangenen Wochen nicht eben gute Nächte gehabt. Zu stark wirkten die Ereignisse aus einer Nacht Ende August dieses Jahres nach. Ein Unbekannter war in die Stallungen eingestiegen, hatte Pferde gesattelt und nach draußen geführt – möglicherweise war er auch auf einem der Tiere geritten. Doch damit nicht genug: Ähnliches wiederholte sich vor Kurzem in der Nacht zum Dienstag, 15. Oktober.