Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Stuttgart-Nord: Auto stürzt in Stadtbahntunnel – Feuerwehr per eCall alarmiert

Auto stürzt in Stadtbahntunnel – Feuerwehr per eCall alarmiert

8 Das Auto landete im Eingangsbereich des Stadtbahntunnels. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Ein Auto stürzt am Samstagmorgen in den Eingangsbereich eines Stadtbahntunnels in Stuttgart-Nord. Die Feuerwehr wird vom automatischen Notrufsystem eCall alarmiert und befreit die Schwerverletzten. Der Stadtbahnverkehr ist unterbrochen.











Ein Auto ist am Samstagmorgen in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord auf Höhe der Auerbachbrücke in den Eingangsbereich des Stadtbahntunnels gestürzt. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten sind aktuell noch in vollem Gange, der Stadtbahnverkehr der Linie U7 ist in diesem Bereich unterbrochen. (Stand: 8.45 Uhr)

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr berichtet, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 6 Uhr über das automatische Pkw-Notrufsystem eCall alarmiert. Demnach habe sich ein Unfall im Bereich der Heilbronner Straße ereignet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie das Auto, das in dem Eingangsbereich des Stadtbahntunnels in Richtung Zuffenhausen auf dem Dach lag. Der Fahrer einer anfahrenden Stadtbahn erkannte das Auto glücklicherweise noch rechtzeitig und konnte bremsen. Zwei Personen waren in dem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehrleute retteten die Schwerverletzten, der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser.

Bevor die Bergungsarbeiten beginnen konnten, mussten die Einsatzkräfte eine Oberleitung entfernen und erden. Mit einem Feuerwehrkran wird das Auto geborgen. Währenddessen ist der Stadtbahnverkehr in diesem Bereich unterbrochen.

„Eine Besonderheit bei diesem Unfall war, dass wir exklusiv von eCall alarmiert wurden“, erklärt der Feuerwehrsprecher, „das hat uns einen deutlichen Zeitvorteil verschafft, sodass wir schnell am Unfallort sein konnten.“ Bis auf den automatischen Notruf liefen in der Integrierten Leitstelle keine weiteren Notruf ein, da die Unfallstelle von der Straße nicht direkt einsehbar war. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zum Schweregrad der Verletzungen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. Ebenfalls ist es ungewiss, wie lange die Bergungsarbeiten andauern.

VVS rechnet mit Störung bis in den frühen Nachmittag

Laut VVS ist die Strecke der Stadtbahnlinie U7 zwischen den Haltestellen Pragsattel und Hohensteinstraße wegen des Unfalls unterbrochen.

So schreibt der VVS auf seiner Störungsseite:

„Die Stadtbahnen der Linie U7 fahren nur zwischen Ostfildern Nellingen und Giebel sowie zwischen Mönchfeld und Friedrichswahl. Die Stadtbahnen der Linie U7 werden von Ostfildern kommend ab Pragsattel über Feuerbach Bahnhof nach Giebel umgeleitet. Zwischen Pragsattel und Zuffenhausen Kelterplatz wird ein Ersatzverkehr mit Taxis oder Bussen über Sieglestraße, Borsigstraße, Friedrichswahl und Hohensteinstraße eingerichtet“.

Der VVS bittet Reisende, zwischen Feuerbach sowie der Stuttgarter Innenstadt und Zuffenhausen auch auf die S-Bahnen der Linien S4, S5, S6 und S60 auszuweichen.

Die Störung dauere voraussichtlich bis 13.20 Uhr.