Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Stuttgart: Auto stürzt meterweit in die Tiefe und landet auf Gleisen – Zeugen gesucht

12 Die Bergung des Autos gestaltet sich als schwierig. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstag in Stuttgart ereignet hat. Ein Golf war meterweit in die Tiefe gestürzt und landete im Gleisbereich der Stadtbahn. Das Auto setzte einen Notruf ab, die Feuerwehr befreite zwei Schwerverletzte aus dem VW.











Nach dem schweren Unfall in der Heilbronner Straße im Stuttgarter Norden, bei dem ein VW Golf am Samstagmorgen in den Außenbereich des Stadtbahntunnels gestürzt war (wir berichteten), sucht die Polizei nun nach Zeugen. Bei dem Unfall wurden der 32-jährige Fahrer und seine 35 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war der 32-jähriger VW-Fahrer kurz vor 6 Uhr morgens im Pragtunnel in Richtung Stuttgart-Feuerbach unterwegs, als er kurz nach der Tunnelausfahrt aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort überfuhr er eine Grünfläche und schanzte über eine Schutzplanke. Der Golf fiel infolgedessen mehrere Meter in den Außenbereich des Stadtbahntunnels, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer einer anfahrenden Stadtbahn erkannte das Auto glücklicherweise noch rechtzeitig und konnte bremsen. Die Feuerwehr wurde sogleich vom automatischen Pkw-Notrufsystem eCall im Golf alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie die beiden Insassen, die im Auto eingeklemmt waren. Feuerwehrleute befreiten die Schwerverletzten mit technischem Gerät aus dem Wagen, der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser.

Einsatzkräfte müssen vor Bergung eine Oberleitung entfernen und erden

Bevor die Bergungsarbeiten beginnen konnten, mussten die Einsatzkräfte eine Oberleitung entfernen und erden. Mit einem Feuerwehrkran wurde das Auto geborgen. Währenddessen war der Stadtbahnverkehr in diesem Bereich unterbrochen. Die Feuerwehr hatte ihren Einsatz gegen 11.30 Uhr beendet, gegen 12.15 Uhr konnte auch der Stadtbahnverkehr wieder aufgenommen werden.

„Eine Besonderheit bei diesem Unfall war, dass wir exklusiv von eCall alarmiert wurden“, erklärt Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, „das hat uns einen deutlichen Zeitvorteil verschafft, sodass wir schnell am Unfallort sein konnten.“ Bis auf den automatischen Notruf liefen in der Integrierten Leitstelle keine weiteren Notrufe ein, da die Unfallstelle von der Straße nicht direkt einsehbar war.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 07118990-4100 zu melden.