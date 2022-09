1 Bei einem heftigen Beziehungsstreit in Sindelfingen richtete sich die Gewalt auch gegen Polizeibeamte. Foto: DROFITSCH/EIBNER/DROFITSCH/EIBNER

Ein Beziehungsstreit zwischen einer 43 Jahre alten Frau und einem 36-jährigen Mann ist am Montagabend in Sindelfingen in Gewalt ausgeartet. Leidtragende waren neben der Frau auch zwei Beamte.















Link kopiert

Am Montagabend gegen 20 Uhr kam es zwischen einer 43 Jahre alten Frau und einem 36-jährigen Mann in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zu einem heftigen Streit. Das Paar hielt sich gemeinsam in der Wohnung der Frau in der Batschkaer Straße auf. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann im Verlauf der Auseinandersetzung gewalttätig. Er beleidigte die 43-Jährige und bedrohte sie mit einem Küchenmesser.

Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte sich die Situation zwischen den beiden Beteiligten zwar beruhigt, doch nun richtete der 36-Jährige seine Aggression gegen eine Beamtin des Polizeireviers Sindelfingen und ihre Kollegen. Die Polizei sprach hierauf einen Platzverweis aus. Der Mann gab sich zunächst gefügig.

Gewalttätiger Mann landet in einer psychiatrischen Einrichtung

Wenig später rief die Frau erneut bei der Polizei an und bat darum, sie in ihrer Wohnung aufzusuchen. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilt, lieferte sie dafür eine eher fadenscheinige Begründung rund um ein gefundenes Handy. Als die Polizei eintraf, befand sich der 36-jährige Tatverdächtige wieder in der Wohnung. Offenbar war der Mann zwischenzeitlich erneut gewalttätig gegenüber der Frau geworden und hatte zudem ihren PKW beschädigt. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte der Mann sich jedoch heftig, er bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte. Zwei Beamte erlitten dabei laut Polizeibericht leichte Verletzungen.

Der 36-Jährige wurde daraufhin in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.