Zwei Personen leicht verletzt: Paketzusteller übersieht Linienbus und verursacht Unfall in Nürtingen

1 In Nürtingen kam es zu einem Unfall zwischen einem Paketauto und einem Linienbus. Foto: dpa

Am Samstag ist es in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zustellerfahrzeug und einem Linienbus gekommen. Am Samstag ist es in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zustellerfahrzeug und einem Linienbus gekommen.











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Ein 44-jähriger Paketzusteller übersah am Samstagnachmittag beim Rückwärtsfahren auf die Säerstraße in Nürtingen einen Linienbus, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.50 Uhr.

Der Bus war in Richtung Rümelinstraße unterwegs, als das Heck des Zustellerfahrzeugs die rechte Seite des Omnibusses streifte. Der 59-jährige Busfahrer blieb unverletzt, während eine 20-jährige Mitfahrerin und eine weitere, bislang unbekannte Frau leichte Verletzungen erlitten.

Zeugen berichteten, dass die unbekannte Mitfahrerin die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei verlassen habe. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ersten Schätzungen zufolge etwa 22 000 Euro.