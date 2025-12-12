Zwei neue Termine: Backstreet Boys kündigen Zusatzshows in Düsseldorf an

1 Die Produktion stellt das Album "Millennium" in den Fokus. (Archivbild) Foto: Mark Humphrey/AP/dpa

Düsseldorf - Die Backstreet Boys verlängern ihre Konzertreihe in Deutschland im kommenden Jahr. Die US-Band hat zwei weitere Konzerte in Düsseldorf für den 3. und 4. Oktober angekündigt. Es sind Zusatzshows für die bislang sechsteilige Konzertreihe "Into The Millenium - Live in Germany", die ab 25. September im Düsseldorfer Stadion stattfinden soll. Laut Angaben des Veranstalters Live Nation sind es die einzigen Auftritte der Backstreet Boys in Europa.

Die Zusatztermine seien Ergebnis der "phänomenalen Nachfrage", hieß es. Registrierte Fans haben bereits ab heute Nachmittag (17.00 Uhr) Zugang zum Vorverkauf. Der allgemeine Vorverkauf startet am 15. Dezember.

Show wird aktuell in Las Vegas gezeigt

Die Produktion "Into The Millenium" läuft aktuell in Las Vegas. Im Fokus steht das Grammy-nominierte Album "Millennium" mit Hits wie "I Want It That Way" und "Larger Than Life". Zu den Shows in Las Vegas kamen laut Live Nation bisher schon Hunderttausende Fans.