Aus dem Spendentopf des VR Gewinnsparens der Volksbank Plochingen erhielt das DRK-Wernau eine großzügige Spende in Höhe von 1000 Euro. Mit dem unerwarteten Geldsegen beschaffte das DRK Wernau zwei neue Notfalltaschen für die Helfer vor Ort. „Mit den beiden neuen Notfalltaschen sind die Helfer Vorort nun optimal ausgerüstet und mit modernstem Material versorgt“, freut sich der Bereitschaftsleiter Matthias Aierle. Auch der Bereitschaftsarzt und stellvertretende Vorsitzende des DRK, Jürgen Haas, ist begeistert von den neuen Taschen, die mit modernstem notfallmedizinischem Equipment ausgestattet sind.

Das DRK Wernau erhielt als einer von 99 glücklichen Spendenempfängern des VR Gewinnsparens einen stattlichen Spendenbetrag in Höhe von 1000 Euro. Unter dem Motto: Gezielt sparen, mehr helfen, spielend gewinnen konnte die Volksbank Plochingen in diesem Jahr die stattliche Gesamtspendensumme in Höhe von 114 726 Euro an Vereine und soziale Institutionen ausschütten und so gemeinnützige Projekte unterstützen.

Die neuen Notfalltaschen kommen bei den Helfern vor Ort zum Einsatz. Von der sterilen Kompresse bis zum Beatmungsbeutel - die Taschen sind für die medizinische Erstversorgung von Patienten entwickelt und ideal für den Einsatz für die Helfer Vorort konzipiert. „Mit Hilfe dieses Equipments ist eine gute Erstversorgung und Vorbereitung des Patienten bis zum Eintreffen des Arztes möglich“, erklärt Jürgen Haas.

Die Taschen sind sehr leicht, wasserdicht und in schematische Einheiten untergliedert. Jede Tasche hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinzu kommen nochmals 200 Euro Ausstattungsmaterial. Dank der Spende der Volksbank Plochingen schlug die Neuanschaffung beim DRK Wernau nur mit ungefähr 200 Euro zu Buche. „Ohne die Spende hätten wir die Taschen nicht gekauft“, so Matthias Aierle.

Derzeit kann das DRK-Wernau auf neun ausgebildete Helfer vor Ort zurückgreifen. Vier weitere sind in Ausbildung und stehen bereits in den „Startlöchern“. Das gesamte DRK-Wernau freut sich sehr über die großzügige Spende und dankt der Volksbank Plochingen herzlich für ihr soziales Engagement.