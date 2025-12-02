Zwei Männer in Untersuchungshaft: Einbrecher in Sindelfingen auf frischer Tat ertappt

1 Ein Einbrecher-Duo geht in Sindelfingen der Polizei ins Netz. Foto: picture alliance/dpa

Weil ein aufmerksamer Zeuge schnell reagiert, sitzten zwei Tatverdächtige jetzt hinter Gittern. Es war vielleicht nicht ihr einziger Einbruchsversuch an diesem Tag.











Link kopiert

Zwei 20 und 36 Jahre alte Männer befinden sich seit Freitag in Untersuchungshaft. Zu verdanken haben sie dies einem aufmerksamen Zeugen, der sie laut Polizeibericht am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr beim Einbruchversuch in ein Wohnhaus in der Haydnstraße in Sindelfingen beobachtet hat.

Der Zeuge habe gesehen, wie zwei maskierte Männer durch eine Hecke auf ein Grundstück in der Haydnstraße geschlüpft waren. Anschließend habe er verdächtige Klopfgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. Die kurz darauf eingetroffenen Streifenbesatzungen nahmen die beiden Tatverdächtigen auf einem Nachbargrundstück vorläufig fest und brachten sie aufs Polizeirevier Sindelfingen.

Beide Tatverdächtige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ gegen beide einen Haftbefehl wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls und setzte diese sofort in Vollzug.

Unsere Empfehlung für Sie Sindelfingen Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck In Sindelfingen haben Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich an einem Vormittag.

Wie die Polizei berichtet, hatte es am selben Tag nicht weit entfernt und nur wenige Stunden zuvor schon einmal einen Einbruchsversuch gegeben. Demnach hatte unbekannte Täter an diesem Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 15.30 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Mozartstraße einzubrechen. Offenbar gelang es ihnen nicht, ins Innere zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Wohnungseigentümer bei ihrer Heimkehr entsprechende Spuren an Türen und Fenstern vor. „Die Zusammenhänge werden derzeit geprüft“, sagt ein Polizeisprecher auf die Frage, ob es sich mit Blick auf die nahe beieinander liegenden Tatorte um dieselben Einbrecher handeln könnte.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0800 / 110 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de um weitere Zeugenhinweise.