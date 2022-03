Vor zwei Jahren ging Deutschland in den ersten coronabedingten Lockdown. Heute sind viel höhere Inzidenz- und Verstorbenenzahlen als damals normal. Warum eigentlich? Das klären wir im Video.















Link kopiert

Zwei Jahre nach Pandemiebeginn steigen die Infektionszahlen in Deutschland weiterhin stark an. Sowohl bundesweit als auch in Baden-Württemberg werden neue Höchstwerte erreicht. In zahlreichen Kreisen im Südwesten liegt die Inzidenz mittlerweile über 2000 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Vor zwei Jahren lag die Inzidenz bei 4. Damals ging Deutschland in den ersten Corona-Lockdown. Nun sollen bei 500 Mal so hohen Werten die allermeisten Beschränkungen zum 20. März fallen – oder erst zum 2. April wie in Baden-Württemberg.

Der Rückblick auf zwei Jahre Corona ist also auch eine Geschichte vom Abstumpfen. Aber stumpfen wir zu Recht ab? Und sind wir auf den dritten Coronaherbst vorbereitet? Das klärt unser Datenjournalist Jan Georg Plavec im Video.